SOCAR стал одним из победителей тендера в Пакистане

Срок доставки поставок СПГ для Vitol 12-14 декабря, 18-10 декабря, 24-24 декабря, 30-31 декабря

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала одним из победителей тендера в Пакистане.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, всемирно известная компания Vitol определила компании, представившие лучшие предложения для четырех из шести грузов сжиженного природного газа (СПГ) на декабрь.

Так, Vitol предложила самые низкие по отношению к цене нефти марки Brent с поставками в декабре на уровне 16,9720%, 16,5513%, 15,9759% и 15,8761%.

Самое дешевое ценовое предложение представили две компании - SOCAR и Trafigura. Так, цена, предложенная SOCAR, составляет 16,8403% по отношению к цене нефти марки Brent, компанией Trafigura - 16,9870%.

Срок доставки поставок СПГ для Vitol 12-14 декабря, 18-10 декабря, 24-24 декабря, 30-31 декабря. Срок доставки для SOCAR - 3-4 декабря, а для Trafigura - 8-9 декабря.