SOCAR среди претендентов на поставку дизтоплива железным дорогам Украины

Рамочные контракты предусматривают поставку 205 912 тонн дизельного топлива в течение 2021 года

Четырнадцать компаний подали документы для участия в тендере «Укрзализныци» (Украинские железные дороги) на заключение рамочных контрактов на поставку 205 912 тонн дизельного топлива в течение 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на данные системы ProZorro, основной пул претендентов состоит из компаний, подписавших рамочное соглашение с железной дорогой еще в прошлом году. Это в частности ОККО, «Анвитрейд», «Торум», SOCAR Ukraine, «Газтрим», «Глуско Украина», «Альянс Энерго Трейд», «Ойл Трейд 2018», «Ливайн Торг» и Южная топливо-экспедиционная компания.

К ним в этом году могут еще присоединиться «Маддокс Украина», «Параллель-М-ЛТД», «Вог Трейд Ресурс» и «Мартин Трейд».

В тоже время из подписавших «рамку» в 2020 году не подали заявки компании «Алпен Трейд» — торговая структура из орбиты международного трейдера Coral Energy и государственная «Укргаздобыча».

«Как показывает опыт, только три компании из 12-ти фактически поставляли дизтопливо по рамочным контрактам в прошлом году. Также установленная предельная цена ресурса на уровне 23 000 грн за тонну (814,86 доллара США) не позволит нам конкурировать с трейдерами, которые предлагают российский и белорусский ресурс по закупочной цене. Это хорошо для железной дороги, но для нас это только трата времени», — объяснил нежелание принимать участие в рамочном тендере коммерческий директор УГД Сергей Федоренко.

Напомним, что «рамка» на 2021 год была объявлена в сентябре 2020 года. Предельная стоимость закупки установлена на уровне 23 733 грн/т (840,83 доллара США) при среднерыночной цене на дату подачи заявок трейдеров 23 860 грн/т (845,33 доллара США), по данным Консалтинговой группы «А-95».

При закупке по рамочным контрактам сохраняется прежнее формульное ценообразование. Для большинства участников рынка оно предусматривает расчет цены по 10 котировкам Med FOB Italy до получения разнарядки на отгрузку топлива по курсу на дату разнарядки, к ней будет приплюсовываться фиксированная маржа в гривне, которая будет определяться по итогу аукциона.

В 2020 году конкуренция на торгах резко возросла, что привело к снижению расчетной маржи: если в 2019 году она составляла 60-70 долларов США за тонну, то на последних торгах 2020 года она упала до 30 долларов США за тонну. Крупнейшим поставщиком УЗ в 2020 году стала Wexler Group.

Формульное ценообразование при закупках нефтепродуктов было введено в «Укрзалиныце» осенью 2018 года, что привело к снижению закупочных цен до уровня крупнооптовых, тогда как ранее премии достигали 100 долларов США за тонну.