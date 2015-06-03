​SOCAR сократил экспорт нефтяной продукции

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сократила экспорт нефтяной продукции в связи с предстоящими в этом месяце в Азербайджане первыми Европейскими играми.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Во время проведения игр возникнет большой спрос на нефтяную продукцию. Для удовлетворения этого спроса мы сократили экспорт нефтяной продукции и направили этот объем на внутренние нужды".

Р.Абдуллаев отметил, что снижение цен на нефть на мировом рынке не оказало влияния на реализацию нефтегазовых проектов в Азербайджане: "Несмотря на удешевление нефти, ни один нефтегазовый проект не приостановлен".

Глава SOCAR также добавил, что вопросы финансирования данных проектов были заранее решены, благодаря чему никаких проблем не возникло: "Все проекты реализуются согласно графику".