SOCAR сдал в эксплуатацию Центр управления отходами

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Гарадагского района состоялось открытие Центра управления отходами Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, на мероприятии принял участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и другие руководящие лица компании, региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл и ее представители.

На церемонии открытия президент SOCAR отметил, что проект Центра управления отходами реализован в сотрудничестве с компанией BP-Azerbaijan и имеет стратегическое значение для всего региона. Стоимость проекта составляет 60 млн. манатов.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что это первое и единственное в регионе предприятие по переработке шлама, образующегося в ходе буровых работ: "В центре предусмотрена утилизация 26 видов иных отходов. Кроме того, в будущем имеются возможности расширить список перерабатываемых отходов”.

Глава SOCAR подчеркнул, что здесь открыто 100 новых рабочих мест.

Центр управления отходами охватывает 40 гектаров, при этом имеются возможности в будущем расширить территорию до 100 гектаров. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн в год.