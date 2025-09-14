Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    SOCAR: С АЧГ добыто 612,2 млн т нефти и 238,7 млрд кубометров газа

    Энергетика
    • 14 сентября, 2025
    • 13:56
    SOCAR: С АЧГ добыто 612,2 млн т нефти и 238,7 млрд кубометров газа

    C блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия по состоянию на 1 сентября 2025 года суммарно добыто 612,2 млн тонн нефти и 238,7 млрд кубометров газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), сегодня отмечается 8-лет со дня подписания пересмотренного и дополненного Соглашения о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части "Гюнешли".

    Согласно новому соглашению, срок эксплуатации блока АЧГ продлен до 2050 года, а доля прибыльной нефти Азербайджана установлена на уровне 75%.

    В 2018-2025гг в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ARDNF) поступило $3,6 млрд в виде бонусов в рамках этого соглашения. Суммарные инвестиции в разработку месторождения до 2050 года превысят $40 млрд.

    В 2019 году было принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Азери-Центральный-Восточный". В апреле 2024 года в рамках этого проекта была получена первая нефть. По этому проекту планируется добыть до 300 млн баррелей нефти.

    На сегодняшний день распределение долей в АЧГ выглядит следующим образом: SOCAR – 31,65 %, BP – 30,37 %, MOL Group – 9,57 %, INPEX – 9,31 %, ExxonMobil – 6,79 %, TPAO – 5,73 %, ITOCHU – 3,65 %, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,92 %.

