​SOCAR резко увеличил долю в грузинской дочерней компании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила свою долю в компании SOCAR Energy Georgia на 16,3%, благодаря чему ее контрольный пакет акций возрос до 91,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год, прошедшей аудит компании Ernst&Young (EY). 21 января 2020 года доля участия в SOCAR Energy Georgia увеличилась на 16,3%. На приобретение этой доли было выплачено 65 млн манатов (38 млн долларов США). В результате контрольный пакет SOCAR в SOCAR Energy Georgia вырос с 75,5% до 91,8%.

ООО SOCAR Energy Georgia было создано в 2006 году.