​SOCAR: Ремонт на НПЗ завершится в начале ноября

Плановые ремонтные работы на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева планируется завершить к 4 ноября.

Об этом сообщил Report в докладе заместитель начальника управления связей с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что ремонтные работы проводятся в рамках годового плана реконструкции завода: "Плановые ремонтные работы регулярно проводятся на всех НПЗ. Основной их целью является наладка установок завода и обеспечение их дальнейшей эксплуатации. Все установки завода поэтапно возобновят нормальную работу к 4 ноября. Ремонтные работы не затянутся", - сказал он.

И. Ахмедов подчеркнул, что необходимость в импорте бензина Ai-92 возникает только в период планового ремонта, при этом рассматриваются наиболее выгодные с точки зрения логистики и цены предложения.

По его словам, в этом году на плановые ремонтные работы выделен 1 месяц, и на этот период предусмотрено импортировать 120 тыс. тонн бензина Ai-92: "Из них уже ввезено 45 тыс. тонн бензина. Бензин импортируется в основном из России. Кроме того, небольшая часть около 4 тыс. тонн импортируется из Туркменистана".

Представитель SOCAR сообщил, что точная дата планового ремонта в следующем году будет известна к концу этого года.

Отметим, что с 4 октября НПЗ имени Гейдара Алиева приостановил производство в связи с ежегодным плановым ремонтом.