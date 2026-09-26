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    SOCAR реализует проект по консервации выведенных из эксплуатации скважин

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 11:30
    SOCAR реализует проект по консервации выведенных из эксплуатации скважин

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) реализует проект по ликвидации и консервации скважин советского периода, выведенных из эксплуатации.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Хикмет Абдуллаев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

    По его словам, программа охватывает тысячи скважин.

    "Инфраструктура вокруг части этих объектов разрушена, в результате чего доступ к ним серьезно ограничен. На других скважинах проведение работ с технической точки зрения проще, и SOCAR уже ведет деятельность в данном направлении", - подчеркнул Абдуллаев.

    Он отметил, что процесс включает проведение первичных исследований, сбор данных, получение соответствующих разрешений и последующий мониторинг.

    Представитель SOCAR уточнил, что на доступных и технически несложных объектах работы после получения всех государственных разрешений занимают порядка одного месяца.

    "В более сложных случаях процесс может занять до одного года, так как возникает необходимость в импорте отсутствующего оборудования, более детальных оценках и подводных исследованиях с привлечением необитаемых подводных аппаратов (ROV)", - добавил Х.Абдуллаев.

    Хикмет Абдуллаев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) нефтяные скважины
    SOCAR istismardan çıxarılmış quyuların konservasiyası üzrə layihə həyata keçirir
    SOCAR implements project to decommission Soviet-era abandoned wells
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