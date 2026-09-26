SOCAR реализует проект по консервации выведенных из эксплуатации скважин

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) реализует проект по ликвидации и консервации скважин советского периода, выведенных из эксплуатации.

Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Хикмет Абдуллаев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

По его словам, программа охватывает тысячи скважин.

"Инфраструктура вокруг части этих объектов разрушена, в результате чего доступ к ним серьезно ограничен. На других скважинах проведение работ с технической точки зрения проще, и SOCAR уже ведет деятельность в данном направлении", - подчеркнул Абдуллаев.

Он отметил, что процесс включает проведение первичных исследований, сбор данных, получение соответствующих разрешений и последующий мониторинг.

Представитель SOCAR уточнил, что на доступных и технически несложных объектах работы после получения всех государственных разрешений занимают порядка одного месяца.

"В более сложных случаях процесс может занять до одного года, так как возникает необходимость в импорте отсутствующего оборудования, более детальных оценках и подводных исследованиях с привлечением необитаемых подводных аппаратов (ROV)", - добавил Х.Абдуллаев.