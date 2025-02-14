SOCAR расширяет энергосотрудничество с индийскими ONGC и MRPL

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала с индийскими компаниями Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала с индийскими компаниями Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ONGC.

"SOCAR, MRPL и ONGC 12 февраля в рамках Индийской энергетической недели подписали необязывающий Меморандум о взаимопонимании (MoU) для изучения стратегических возможностей в энергетическом секторе. Документ предусматривает сотрудничество в ключевых направлениях, таких как поставки сырой нефти и сжиженного природного газа, продажи и поставки нефтепродуктов, изучение торговых возможностей, а также наращивание потенциала путем обмена знаниями", - сообщила компания.

ONGC отмечает, что данное стратегическое партнерство укрепит ее присутствие в нефтегазовом секторе Азербайджана, в частности в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Меморандум о взаимопонимании позволит ONGC и MRPL расширить свое присутствие на мировом энергетическом рынке, а также углубит сотрудничество между Индией и Азербайджаном в сфере энергетической безопасности", — отмечает компания.

В настоящее время ONGC Videsh в Азербайджане является участником проекта АЧГ с долей 2,92%, а также нефтепровода БТД, владея 3,1%. MRPL — нефтеперерабатывающий завод в Мангалоре, дочерняя компания ONGC, основанная в 1988 году.