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SOCAR расширит сотрудничество с Uniper

SOCAR расширит сотрудничество с Uniper Сегодня в рамках 7-го заседания Координационного комитета между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и немецкой компанией Uniper состоялась встреча первого вице-президента SOCAR, временно исполняющего обязанности президента Ровшана Надж
Энергетика
28 апреля 2022 г. 15:47
SOCAR расширит сотрудничество с Uniper

Сегодня в рамках 7-го заседания Координационного комитета между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и немецкой компанией Uniper состоялась встреча первого вице-президента SOCAR, временно исполняющего обязанности президента Ровшана Наджафа с делегацией во главе с главным исполнительным директором Uniper Клаусом-Дитером Маубахом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р. Наджаф рассказал о связях между входящим в структуру SOCAR производственным объединением Azərikimya и компанией Unipe, в том числе о перспективах расширения существующего сотрудничества, в частности, коснулся значения деятельности Координационного комитета.

Выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан, Клаус-Дитер Маубах высоко оценил успешное сотрудничество с SOCAR и подчеркнул важность дальнейшего развития этих деловых связей.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между SOCAR и Uniper.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR to expand cooperation with Uniper
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Uniper” şirkəti ilə əməkdaşlığı genişləndirəcək

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