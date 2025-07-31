SOCAR раскрыл показатели бурения, добычи, переработки и экспорта за II квартал этого года

Во втором квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила буровые работы в объеме 18 тыс. метров.

Во втором квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила буровые работы в объеме 18 тыс. метров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, с месторождений, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, было добыто 1,8 млн тонн нефти и 2 млрд кубометров газа. Добыча природного газа компанией увеличилась на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Добыча газа по стране по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилась примерно на 1,4% и составила 12,7 млрд кубометров. В целом во втором квартале текущего года в Азербайджане было добыто 6,8 млн тонн сырой нефти.

В отчетном периоде объемы нефти, экспортированной SOCAR на внешние рынки, незначительно увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили примерно 4,2 млн тонн. Сюда входят объемы нефти, добытой компанией собственными силами, а также доли прибыли, принадлежащие Азербайджанскому государству и SOCAR, от нефти, добытой международными консорциумами, действующими в нашей стране. Экспорт природного газа по стране составил 6,2 млрд кубометров, а потребление - 2,4 млрд кубометров. В потреблении природного газа зафиксирован рост на 6%.

Во втором квартале этого года SOCAR переработал более 1,5 млн тонн нефти и более 766 млн кубометров газа. Около 570 тыс. тонн нефтяных, нефтехимических и газохимических продуктов, произведенных на предприятиях SOCAR в Азербайджане, были экспортированы на внешние рынки.