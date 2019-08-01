​SOCAR: Работы по проекту TAP идут по графику

Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

По данным, работы по проекту TAP ведутся в соответствии с графиком.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

По информации, сегодня TANAP полностью готов к поставкам природного газа в Европу. SOCAR доказал, что способен своевременно реализовать сложные транснациональные проекты не только в стране, но и в зарубежных странах. SOCAR и партнеры сэкономили порядка 5 млрд долларов, сократив на 40% общие расходы на проект, инвестиционная стоимость которого первоначально оценивалась в 11,7 млрд долларов.