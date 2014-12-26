​SOCAR провел ремонтные работы на площадке эстакады №144

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Проведены ремонтные работы на площадке эстакады №144, эксплуатируемой НГДУ им.Н.Нариманова. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы SOCAR. В рамках ремонтных работ, проведенных трестом "Нефтгазтикинти", заказчиком которых является ПО “Azneft”, на ремонтируемом объекте установлены 32 укрепляющие сваи, 6 металлических щитов, 6 ригелей типа KMR и 24 железобетонных плит. Сдача эстакады в эксплуатации планируется до конца нынешнего года.

Отметим, что капитальный ремонт был начат с января 2014 года.