SOCAR проведет совместную сейсморазведку с японской компанией JOGMEC

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с японской компанией JOGMEC о проведении 2D сейсморазведочных работ на блоке “Уталги” в нефтегазоносном районе Шамахы-Гобустан.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с японской компанией JOGMEC о проведении 2D сейсморазведочных работ на блоке “Уталги” в нефтегазоносном районе Шамахы-Гобустан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно контракту, на блоке "Уталги" будут проведена 2D сейсморазведочные работы протяженностью 628 линейных км. Сначала специалисты подготовят документ об оценке окружающей среды. Разведочные работы планируется начать в апреле этого года, а завершить в августе-сентябре. На участке будут пробурены 5 100-метровых и 91 30-метровая скважина для проведения микросейсмического каротажа и отбора образцов шлама.

Предстоящие работы направлены на регистрацию новых и более качественных данных в районах с низким уровнем сейсмических данных в блоке ”Уталги". Текущее соглашение подписано в соответствии с “Соглашением о совместных исследованиях по исследовательским операциям в разведывательном блоке Уталги" между SOCAR и Нефтегазовой и металлургической корпорацией (JOGMEC) Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заключенным ранее – 28 октября 2019 года, и является частью обширного проекта сотрудничества между сторонами. Соглашение о совместных исследованиях подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент JOGMEC Тэцухиро Хосоно.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлу (JOGMEC) была создана в феврале 2004 года в результате слияния Японской национальной нефтяной корпорации (JNOC) и Горнорудного агентства Японии (MMAJ). JOGMEC оказывает техническую и финансовую поддержку нефтегазовой деятельности ITOCHU, İNPEX и других компаний за рубежом.