О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR проведет совместную сейсморазведку с японской компанией JOGMEC

SOCAR проведет совместную сейсморазведку с японской компанией JOGMEC Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с японской компанией JOGMEC о проведении 2D сейсморазведочных работ на блоке “Уталги” в нефтегазоносном районе Шамахы-Гобустан.
Энергетика
31 января 2022 г. 17:54
SOCAR проведет совместную сейсморазведку с японской компанией JOGMEC

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с японской компанией JOGMEC о проведении 2D сейсморазведочных работ на блоке “Уталги” в нефтегазоносном районе Шамахы-Гобустан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно контракту, на блоке "Уталги" будут проведена 2D сейсморазведочные работы протяженностью 628 линейных км. Сначала специалисты подготовят документ об оценке окружающей среды. Разведочные работы планируется начать в апреле этого года, а завершить в августе-сентябре. На участке будут пробурены 5 100-метровых и 91 30-метровая скважина для проведения микросейсмического каротажа и отбора образцов шлама.

Предстоящие работы направлены на регистрацию новых и более качественных данных в районах с низким уровнем сейсмических данных в блоке ”Уталги". Текущее соглашение подписано в соответствии с “Соглашением о совместных исследованиях по исследовательским операциям в разведывательном блоке Уталги" между SOCAR и Нефтегазовой и металлургической корпорацией (JOGMEC) Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заключенным ранее – 28 октября 2019 года, и является частью обширного проекта сотрудничества между сторонами. Соглашение о совместных исследованиях подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент JOGMEC Тэцухиро Хосоно.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлу (JOGMEC) была создана в феврале 2004 года в результате слияния Японской национальной нефтяной корпорации (JNOC) и Горнорудного агентства Японии (MMAJ). JOGMEC оказывает техническую и финансовую поддержку нефтегазовой деятельности ITOCHU, İNPEX и других компаний за рубежом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR Yaponiyanın JOGMEC şirkəti ilə birgə seysmik kəşfiyyat işi aparacaq

Другие новости из категории

Беларусь повышает тариф на транзит нефти
Беларусь повышает тариф на транзит нефти
31 января 2022 г. 16:51
Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза
Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза
31 января 2022 г. 16:41
В прошлом году Азербайджан в 2 раза увеличил доходы от экспорта полиэтилена
В прошлом году Азербайджан в 2 раза увеличил доходы от экспорта полиэтилена
31 января 2022 г. 15:57
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
МЭА: В этом году замедлится рост спроса на газ в мире
МЭА: В этом году замедлится рост спроса на газ в мире
31 января 2022 г. 14:45
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Газпром: Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы
"Газпром": Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы
31 января 2022 г. 13:44
Азербайджан нарастил доходы от экспорта метанола на 76%
Азербайджан нарастил доходы от экспорта метанола на 76%
31 января 2022 г. 13:06
В прошлом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида в 11 раз
В прошлом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида в 11 раз
31 января 2022 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi