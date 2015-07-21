SOCAR: Проект "Южный газовый коридор" реализован на 30%

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) общей стоимостью 45 млрд. долларов реализован на 30%. Как сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев также заявил, что контракт с поставщиками подписан: "Уже подписан контракт стоимостью 10 млрд. евро с 162 поставщиками из 23 стран. На сегодняшний день над проектом работают 9500 человек. Построено семь подводных сооружений. Строительство компрессорных станций в Грузии и производство труб интенсивно продвигается".

Напомним, что общая протяженность ЮГК, фундамент которого был заложен в 2014 году, составляет 3500 км. Проект трубопровода, который соединит семь стран, в течение 5 лет позволит создать 30 тыс. рабочих мест.