SOCAR продлил срок поддержки грузинских фермеров еще на год

Воспользоваться программой государственной поддержки могут физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными угодьями площадью не менее 0,25 га

Государственная программа по закупке агродизеля фермерами Грузии по льготным ценам будет продолжена до конца 2021 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и грузинской "дочкой" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Socar Georgia Petroleum был подписан меморандум.

Документ подписали министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и генеральный директор Socar Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. В церемонии также приняли участие генеральный директор Socar Energy Georgia Махир Мамедов и посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.

Л.Давиташвили отметил, что в результате сотрудничества с компанией Socar Georgia Petroleum в 2020 году была успешно реализована агродизельная программа. По его словам, 125 тыс. фермеров воспользовались этой программой и сэкономили более 7 млн лари.

Отметим, что воспользоваться программой государственной поддержки могут физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными угодьями площадью не менее 0,25 га. Согласно программе, лимит дизтоплива на 1 гектар составляет 150 литров, и фермеры могут получить топливо на 16-20 тетри дешевле.