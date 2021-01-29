О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR продлил срок поддержки грузинских фермеров еще на год

SOCAR продлил срок поддержки грузинских фермеров еще на год Воспользоваться программой государственной поддержки могут физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными угодьями площадью не менее 0,25 га
Энергетика
29 января 2021 г. 11:03
SOCAR продлил срок поддержки грузинских фермеров еще на год

Государственная программа по закупке агродизеля фермерами Грузии по льготным ценам будет продолжена до конца 2021 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и грузинской "дочкой" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Socar Georgia Petroleum был подписан меморандум.

Документ подписали министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и генеральный директор Socar Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. В церемонии также приняли участие генеральный директор Socar Energy Georgia Махир Мамедов и посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.

Л.Давиташвили отметил, что в результате сотрудничества с компанией Socar Georgia Petroleum в 2020 году была успешно реализована агродизельная программа. По его словам, 125 тыс. фермеров воспользовались этой программой и сэкономили более 7 млн лари.

Отметим, что воспользоваться программой государственной поддержки могут физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными угодьями площадью не менее 0,25 га. Согласно программе, лимит дизтоплива на 1 гектар составляет 150 литров, и фермеры могут получить топливо на 16-20 тетри дешевле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Gürcüstan fermerlərinə daha bir il dəstək olacaq

Новости партнеров

Самое важное

Обнародована дата приемных экзаменов в вузы Азербайджана
Обнародована дата приемных экзаменов в вузы Азербайджана
29 января 2021 г. 11:42
Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов
Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов
29 января 2021 г. 11:25
С территории оползня в Бадамдаре
ФотоС территории оползня в Бадамдаре
29 января 2021 г. 11:18
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры
Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры
28 января 2021 г. 13:35
Президент Азербайджана ознакомился с условиями в школах в Сабунчу и Сураханы
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился с условиями в школах в Сабунчу и Сураханы
28 января 2021 г. 13:26
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным?
Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным?
28 января 2021 г. 10:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 граждан Азербайджана
Названо число вакцинированных от COVID-19 граждан Азербайджана
28 января 2021 г. 10:43
Здесь любая неосторожность может привести к трагедии
ФотоЗдесь любая неосторожность может привести к трагедии
27 января 2021 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi