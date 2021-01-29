SOCAR продлил срок поддержки грузинских фермеров еще на год

Государственная программа по закупке агродизеля фермерами Грузии по льготным ценам будет продолжена до конца 2021 года.
Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и грузинской "дочкой" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Socar Georgia Petroleum был подписан меморандум.
Документ подписали министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и генеральный директор Socar Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. В церемонии также приняли участие генеральный директор Socar Energy Georgia Махир Мамедов и посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.
Л.Давиташвили отметил, что в результате сотрудничества с компанией Socar Georgia Petroleum в 2020 году была успешно реализована агродизельная программа. По его словам, 125 тыс. фермеров воспользовались этой программой и сэкономили более 7 млн лари.
Отметим, что воспользоваться программой государственной поддержки могут физические и юридические лица, владеющие сельскохозяйственными угодьями площадью не менее 0,25 га. Согласно программе, лимит дизтоплива на 1 гектар составляет 150 литров, и фермеры могут получить топливо на 16-20 тетри дешевле.