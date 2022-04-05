SOCAR привлечет подрядчиков для разработки ряда месторождений

Наряду с месторождениями, обладающими стратегически важными запасами, у Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) есть истощенные месторождения, а также с трудноизвлекаемыми запасами.

Наряду с месторождениями, обладающими стратегически важными запасами, у Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) есть истощенные месторождения, а также залежи с трудноизвлекаемыми запасами.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Латифов на пленарном заседании парламента.

По его словам, при разработке месторождений, требующих значительных средств для поддержания стабильной добычи и наращивания производства, но не представляющих интерес с точки зрения инвестиций в рамках общей стратегии SOCAR, предпочтение отдается разработке их с привлечением подрядчиков в рамках риск-сервисных контрактов.

Он отметил, что SOCAR создала соответствующую экосистему и бизнес-среду, целью которой является увеличение добычи без дополнительных инвестиционных рисков, обеспечение устойчивости деятельности, обеспечение граждан рабочими местами и решение социальных проблем.