SOCAR приступил к бурению новой скважины на месторождении "Чилов"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ SOCAR приступил к бурению скважины №113 на глубоководном основании №112 месторождения "Чилов".
Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Проектная глубина скважины - 1500 м. Бурильными работами в продуктивном пласте "Гала" займется Трест комплексных бурильных работ.
По подсчетам геологов, ежесуточная добыча нефти в скважине составит 5 тонн. Эксплуатационные работы на скважине осуществит НГДУ "28 Мая".
Tural İbadlıАвтор новости
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