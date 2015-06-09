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    ​SOCAR приступила к ремонтным работам на нефтеперерабатывающем заводе

    Параллельные ремонтные работы на четырех установках будут завершены в срок

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к параллельным ремонтным работам на четырех установках нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. 

    Об этом заявили Report в пресс-службе SOCAR.

    По информации, составлен список ремонтных работ, которые будут проводиться на установках первичной переработки нефти, каталитического крекинга, постепенного коксования и каталитического риформинга и определен круг вопросов для их реализации. Составлена таблица дефектов, начаты работы согласно соответствующим проектным задачам. Во время ремонта сотрудниками отдела технического контроля будет проверено техническое состояние технологических установок, в соответствии с таблицей дефектов, на установках будут выполнены механические, электрические и метрологические работы.

    В ходе ремонтных работ будет усилен контроль над соблюдением безопасности и экологических норм, заранее будут определены риски проводимых работ. В компании заявили, что ремонтные работы будут завершены в срок.

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