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SOCAR приступил к транзиту казахстанской нефти по БТД

SOCAR приступил к транзиту казахстанской нефти по БТД Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к транзиту казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
24 марта 2023 г. 15:54
SOCAR приступил к транзиту казахстанской нефти по БТД

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к транзиту казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом Report сообщили в ООО "SOCAR Midstream Operations", дочерней компании SOCAR.

Согласно информации, первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении "Тенгиз", была доставлена 23 марта танкером "Президент Гейдар Алиев" из порта Актау в Сангачальский терминал Азербайджана.

Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз", которое предусматривает транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Танкер "Шуша", который доставит следующую партию казахстанской нефти, отправится из порта Актау 27 марта.

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