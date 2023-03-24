SOCAR приступил к транзиту казахстанской нефти по БТД

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к транзиту казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к транзиту казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом Report сообщили в ООО "SOCAR Midstream Operations", дочерней компании SOCAR.

Согласно информации, первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении "Тенгиз", была доставлена 23 марта танкером "Президент Гейдар Алиев" из порта Актау в Сангачальский терминал Азербайджана.

Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз", которое предусматривает транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Танкер "Шуша", который доставит следующую партию казахстанской нефти, отправится из порта Актау 27 марта.