SOCAR приступил к продажам нового продукта конечного потребления аналитического метанола

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Methanol, дочерняя компания SOCAR, приступило к производству новой продукции – аналитического (лабораторный реактив) метанола.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, таким образом, в Азербайджане впервые на предприятии газохимической промышленности организовано производство продукта конечного потребления.

Аналитический метанол используется в лабораториях в качестве химического реактива. На сегодняшний день ООО SOCAR Methanol предлагает покупателям аналитический метанол в таре различных емкостей.

Уже подписано несколько контрактов с местными компаниями и произведены первые поставки.

Примечательно, что производимый ООО SOCAR Methanol аналитический метанол выпускается под брендом SOCAR с маркировкой Made in Azerbaijan. Наряду с местным рынком, SOCAR намерен обеспечить аналитическим метанолом лаборатории, действующие в Турции, в странах СНГ и Западной Европы.

Согласно международным стандартам и практике, метанол чистотой более 99.90% может быть использован в качестве аналитического метанола. Чистота аналитического метанола производимого SOCAR составляет 99.98%. Качество товара регулярно проверяется и подтверждается функционирующей при заводе химической лабораторией и независимыми международными экспертными компаниями.

Генеральный директор ООО SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев сообщил, что запуск производства аналитического метанола открывает новую страницу в развитии перерабатывающей промышленности нашей страны: "Если до сих пор SOCAR производил промежуточные продукты газохимической промышленности, то сегодня в этой области уже положено начало производства товаров конечного потребления. Таким образом, SOCAR сделал еще один важный шаг по трансформации в интегрированную международную компанию".

Хотим напомнить, что завод по производству метанола функционирует с 2013 года. Строительство завода по производству метанола с максимальной производственной мощностью 650-700 тыс. тонн в год, привело к созданию первого в Азербайджане промышленного объекта в газохимической отрасли. В производственном процессе завода применяется технология фирмы ICI (Великобритания) по производству метанола при низком давлении. В процессе производства в качестве сырья в основном используются природный газ и водяной пар.

В последние годы SOCAR реализует несколько крупных проектов в Азербайджане и на мировом рынке, увеличивая инвестиции в нефтегазоперерабатывающую и химическую промышленность. Помимо функционирующих в Азербайджане заводов ПО Azerikimya и SOCAR Methanol, с этого года будут сданы в эксплуатацию заводы SOCAR Polymer и SOCAR Карбамид. Запуск новых и расширение продуктового портфеля существующих заводов, совершенствуя цепочку создания стоимости SOCAR, принесут дополнительный доход Азербайджану, а также внесут существенный вклад в создание новых рабочих мест и диверсификацию национальной экономики.