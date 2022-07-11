SOCAR присоединилась к восстановлению Ирпеня

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Украине - SOCAR Energy Ukraine приняла участие в восстановлении Ирпенской школы №12 имени Зарифы Алиевой.

Как передает Report, об этом Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, как говорится в сообщении, будет проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой.

«SOCAR предлагает руку помощи городу Ирпеню. Мы профинансируем ремонт школы № 12 и водоснабжение парка имени Зарифы Алиевой», – отметил Игорь Орлов, директор сети АЗС SOCAR.

По словам мэра города Ирпень Александра Маркушина, многие дома, школы и детские сады нуждаются в реконструкции: "Для этого требуется большой ресурс и помощь".

«Ирпень призывает все предприятия по разным направлениям бизнеса приобщиться к восстановлению нашего города. Мы предлагаем вам, чтобы имя ваших предприятий на всю жизнь было отчеканено в истории нашего Ирпеня», — подчеркнул глава Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк.

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нефть» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Рассвет» в Одесской области. А в 2010-2011 годах взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 года SOCAR получила разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина". Сеть оперирует 57 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками, «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине торговлей природным газом.