    SOCAR приобретает долю в итальянской компании

    Энергетика
    • 23 сентября, 2025
    • 13:53
    SOCAR приобретает долю в итальянской компании

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала договор о покупке акций с итальянской MIP S.p.A, которой принадлежит компания Italiana Petroli S.p.A.

    Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку.

    Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель Совета директоров Italiana Petroli S.p.A Уго Бракетти Перетти.

    Ожидается, что договор укрепит позиции SOCAR на европейском энергетическом рынке. Кроме того, в рамках AIIF-2025 между ООО EelElectric и турецким представительством шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Group, специализирующейся в области электротехники и энергетики, был подписан договор об установке модульных панельных систем.

    Документ подписали директор EelElectric Вюсал Мирзоев и страновой менеджер ABB Group Turkey Махмуд Рзаев. Проект поддержит технологическое развитие в сфере электрической инфраструктуры.

