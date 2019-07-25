​SOCAR приобрел новые газопроводы в Грузии

SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии, приобрела 94 новых газопровода.

Как сообщает грузинское бюро Report, решением правительства Грузии компании проданы газопроводы за 24 177 326 лари (8,3 млн долларов).

Сеть газопроводов охватывает всю Грузию, большинство из них находятся в Зестафонском, Каспском и Ланчхутском районах.

По условиям сделки, SOCAR Georgia Gas полностью оплатит стоимость приобретенной недвижимости за 18 лет.