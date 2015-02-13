​SOCAR приняла участие в Международной нефтяной неделе в Лондоне

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне 10-12 февраля в отеле InterContinental London Park Lane прошла традиционная Международная нефтяная неделя (IP Week-2015), организованная британским Институтом энергетики. Ежегодно форум привлекает представителей нефтяного, газового и энергетического секторов различных стран мира.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители известных международных нефтяных компаний. Целью проведения форума является обсуждение международных изменений в энергетическом секторе, финансовых и инвестиционных вопросов, анализ таких характерных регионов, как Африка, Азия и Россия.

В течение недели проходят различные встречи, конференции, компаниями организуются презентации.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже 4 года проводит мероприятия в рамках Международной нефтяной недели. Главной целью участия SOCAR в форуме является представление Азербайджана, а также налаживание новых партнерских связей. На мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Великобритании и представители местной диаспоры.

Отметим, что в рамках недели прошли семинары на темы "Международная энергетическая безопасность", "Стратегия изменения нефтяного и газового ландшафта", "Россия и страны СНГ: продолжительный обзор", "Потенциал обрабатывающей промышленности в США - увеличение добычи нефти" и др.