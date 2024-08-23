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SOCAR представлен на выставке в Узбекистане

SOCAR представлен на выставке в Узбекистане Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) участвует в выставке "Основные направления экономики – ступень к совместному процветанию" в Ташкенте, посвященной экономическому потенциалу Азербайджана.
Энергетика
23 августа 2024 г. 20:16
SOCAR представлен на выставке в Узбекистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) представлена на выставке "Основные направления экономики – ступень к совместному процветанию" в Ташкенте, посвященной экономическому потенциалу Азербайджана.

Как сообщает Report, стенд SOCAR вызвал большой интерес у посетителей выставки, организованной в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.

На стенде представлена информация о деятельности SOCAR, включая достижения в различных сферах, представительствах компании в различных странах, и продукции, производимой на НПЗ имени Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Özbəkistanda “İqtisadiyyatın əsas istiqamətləri – ümumi rifaha doğru addım” sərgisinə qatılıb

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