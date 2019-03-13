SOCAR построит пункты зарядки электромобилей в Швейцарии

Компания SOCAR Energy Switzerland, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана в Швейцарии, стала победителем тендера на строительство 20 пунктов зарядки электромобилей в зонах отдыха, расположенных на автодорогах страны.

Как сообщает Report, SOCAR - единственный победившей в тендере оператор традиционной топливозаправочной сети.

На 11 станциях компании уже действуют 7 станций быстрой зарядки для электромобилей. Это крупнейшая сеть на швейцарских автомагистралях. В ближайшие годы ожидается расширение сети за счет открытия новых пунктов обслуживания в зонах отдыха вдоль автодорог.

Сообщается, что SOCAR инвестирует дополнительные средства в данную сферу в Швейцарии.

По информации, Федеральное управление автомобильных дорог Швейцарии (FEDRO) объявило тендер по пяти лотам на строительство 20 пунктов зарядки электромобилей по каждому лоту. Имеющий большой опыт в этой сфере SOCAR Energy Switzerland сразу же стал претендентом на один из лотов.

Впервые SOCAR построит станции без участия партнеров, в отличие от строительства предыдущих станций в этой стране. Непрерывное электроснабжение станций будет обеспечено за счет объектов, занимающихся производством энергии в регионах, к которым относятся зоны отдыха. SOCAR обеспечит клиентам быстрый и легкий доступ к станциям зарядки. Новые станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019-2023 годах.