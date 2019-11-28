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SOCAR построит АЗС для Xaliq Faiqoğlu

​SOCAR построит АЗС для Xaliq Faiqoğlu

Xaliq Faiqoğlu и SOCAR Petroleum подписали контракт на строительство новой автозаправочной станции (АЗС) для автобусов компании.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum, по условиям контракта, компания в кратчайшие сроки планирует построить АЗС модульного типа.

Xaliq Faiqoğlu эксплуатирует автобусы, работающие на дизельном топливе по стандарту Евро 5, которые курсируют по маршрутным линиям в центре Баку.

Сейчас компания тестирует автобус, работающий на CNG по стандарту Евро 6.

SOCAR Petroleum занимается установкой и эксплуатацией АЗС под брендом SOCAR с 2008 года. Компания реализует топливо марок Super, Premium, Ai-92, дизтопливо, CNG и LPG по территории всей республики. На четырех из 30 АЗС клиентам предлагается выгодный по цене сжиженный природный газ. Кроме того, бесперебойная продажа газа осуществляется на заправке CNG на дороге Зыг-Говсан. 

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