SOCAR поставит Госагентству Украины около 4 тыс. тонн авиатоплива

15 мая, 2018 17:31

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Государственное агентство резерва Украины определило дочернюю компанию Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине - SOCAR Ukraine победителем тендера на поставку 3,7 тыс. тонн реактивного топлива. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Enkorr. По информации, SOCAR Ukraine предложил госагентству кременчугский ресурс по 26 900 грн/т. Конечный срок поставки ресурса – 1 сентября 2018 года. Место отгрузки – город Чернигов.