SOCAR Polymer за 8 месяцев получил доход от экспорта на $175,6 млн

ООО SOCAR Polymer, являющееся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с долей 57%, в январе-августе этого года экспортировало продукцию на сумму $175,6 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на $14,9 млн или на 7,8% меньше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

За 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.