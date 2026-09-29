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    SOCAR Polymer за 8 месяцев получил доход от экспорта на $175,6 млн

    Энергетика
    • 29 сентября, 2026
    • 12:13
    SOCAR Polymer за 8 месяцев получил доход от экспорта на $175,6 млн

    ООО SOCAR Polymer, являющееся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с долей 57%, в январе-августе этого года экспортировало продукцию на сумму $175,6 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно данным, это на $14,9 млн или на 7,8% меньше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

    За 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.

    SOCAR Polymer Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR)
    "SOCAR Polymer" 8 ayda ixracdan 176 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib
    SOCAR Polymer earns nearly $176M from exports in 8 months
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