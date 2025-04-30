SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы в I квартале почти на 5%

В январе-марте этого года ООО SOCAR Polymer, являющееся 57% дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), экспортировала продукцию на сумму $59 млн, что на $2,6 млн или на 4,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В январе-марте этого года ООО SOCAR Polymer, являющееся 57% дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), экспортировала продукцию на сумму $59 млн, что на $2,6 млн или на 4,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.