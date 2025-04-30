О нас

SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы в I квартале почти на 5%

SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы в I квартале почти на 5% В январе-марте этого года ООО SOCAR Polymer, являющееся 57% дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), экспортировала продукцию на сумму $59 млн, что на $2,6 млн или на 4,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 15:27
SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы в I квартале почти на 5%

В январе-марте этого года ООО SOCAR Polymer, являющееся 57% дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), экспортировала продукцию на сумму $59 млн, что на $2,6 млн или на 4,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR Polymer increases its export revenues by nearly 5% in 1Q2025
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” I rübdə ixrac gəlirlərini 5 %-ə yaxın artırıb

Другие новости из категории

Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий
Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий
30 апреля 2025 г. 15:22
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 %
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 %
30 апреля 2025 г. 15:20
Венгрия и Турция создают СП для разведки месторождений нефти и газа
Венгрия и Турция создают СП для разведки месторождений нефти и газа
30 апреля 2025 г. 14:14
Италия видит большой потенциал для углубления сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере
Италия видит большой потенциал для углубления сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере
30 апреля 2025 г. 12:35
КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта Жылыой
КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта "Жылыой"
30 апреля 2025 г. 12:01
Азерэнержи планирует завершить первый этап строительства подстанции Наваи до конца года
Фото"Азерэнержи" планирует завершить первый этап строительства подстанции "Наваи" до конца года
30 апреля 2025 г. 11:04
Биржевые цены на газ в Европе снизились менее чем на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снизились менее чем на 1%
30 апреля 2025 г. 10:42
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $67
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $67
30 апреля 2025 г. 09:35
На мировых рынках нефть подешевела более чем на 1%
На мировых рынках нефть подешевела более чем на 1%
30 апреля 2025 г. 09:09
Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии
Завтра в Лондоне состоится заседание Азербайджано-британской межправкомиссии
29 апреля 2025 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi