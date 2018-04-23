SOCAR получит весь конденсат с месторождения "Абшерон"

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Все объемы конденсата с газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, на основе своп-сделки будут переданы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)".

Как сообщает Report, об этом сказал глава управления по инвестициям Вагиф Алиев.

"Согласно договору с Total, газ с месторождения "Абшерон" будет поставляться на внутренний рынок, а объемы конденсата будут переданы SOCAR в рамках своп-сделки. Взамен этого Total получит соответствующие объемы сырой нефти в порту Джейхан", - сказал начальник управления.

По его словам, концепция второй фазы разработки месторождения еще не готова:

"Эта концепция будет сформирована, исходя из данных первой эксплуатационной скважины".

Алиев отметил, что бурение первой скважины на месторождении "Абшерон" начнется в ближайшем будущем:

"В настоящее время ликвидируется имеющаяся разведочная скважина".

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).