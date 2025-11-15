SOCAR получил самый высокий рейтинг за последние 8 лет

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" повысило долгосрочный рейтинг эмитента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до уровня "BB", что является самой высокой оценкой компании за последние восемь лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Среди ключевых факторов, обеспечивших повышение рейтинга, указаны укрепление финансовой устойчивости SOCAR, масштаб и значимость операций компании в экономике страны, а также расширение применения корпоративных стандартов в процессах управления.

Несмотря на волатильность, наблюдавшуюся на энергетических рынках в последние годы, SOCAR выделяется положительным свободным денежным потоком в течение четырех лет подряд, стабильным профилем заимствований и высоким уровнем ликвидности. Высокая эффективность компании в управлении рисками, операционная устойчивость и реализация финансовых решений способствовали достижению этих результатов.

Прогноз "стабильный" отражает положительные ожидания относительно способности SOCAR поддерживать текущие финансовые показатели в средне- и долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, снижение долговых обязательств компании, сохранение уровня ликвидности и повышение доверия на международных финансовых рынках подтверждают эффективность стратегии устойчивого финансового управления SOCAR.

"В результате этих комплексных мер компания впервые в своей истории получила два международных кредитных рейтинга "инвестиционного уровня" – "BBB-" ("Fitch Ratings") и "Baa3" (Moody's), что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности SOCAR на глобальных рынках капитала", - отмечает Госнефтекомпания.

SOCAR стал первой компанией в Каспийском регионе, получивший начальный рейтинг BBB по критериям ESG (экологическое, социальное управление и корпоративное управление) от MSCI. Этот рейтинг свидетельствует о более сильной позиции SOCAR по сравнению с большинством национальных нефтяных компаний. "В настоящее время SOCAR также ведет активные переговоры с другими рейтинговыми компаниями для получения новых рейтингов ESG", - подчеркивает компания.