​SOCAR получил первый транш кредита от Международного банка

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила первый транш кредита от Международного банка Азербайджана, общая сумма которого составляет 1,860 млрд. манатов. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Госнефтекомпании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

С.Гасымов отметил, сумма транша, предусмотренного на реконструкционные работы, составила 69 млн. манатов: "Эта сумма будет направлена на реконструкцию Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. В целом же, для выполнения реконструкционных работ будет привлечен кредит на сумму 1,290 млрд. манатов".

По словам С.Гасымова, 600 млн. манатов кредита предусмотрено на бурение скважин на месторождениях "Булла", "Гюнешли". Он отметил, что первый транш составляет 200 млн. манатов и недавно было привлечено 120 млн. манатов.

Отметим, что имеется распоряжение Кабинета министров по привлечению SOCAR кредита от МБА, а государственным гарантом выступает министерство финансов. Погашение кредита, направленного на бурильные работы, будет осуществляться за счет реализации добываемой продукции, а погашение суммы, потраченной на реконструкцию, - в течение 10 лет за счет госбюджета в виде отчислений на повышение уставного капитала компании. Кредиты являются долгосрочными, и срок погашения кредита на реконструкцию продлен на льготных условиях с 3 до 10 лет, на нефтегазовую добычу - предусмотрен на 5-6 лет.