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SOCAR: Политика нулевых выбросов применяется для всех морских операций

SOCAR: Политика нулевых выбросов применяется для всех морских операций Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) смотрит в будущее и заинтересована в производстве водородного топлива.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 17:03
SOCAR: Политика нулевых выбросов применяется для всех морских операций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) смотрит в будущее и заинтересована в производстве водородного топлива.

Как сообщает Report, об этом в интервью İCİS заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Он отметил, что SOCAR придает большое значение производству водородного топлива и уже работает над разработкой соответствующей стратегии: “Мы создали подразделение, занимающееся производством и использованием водорода, и активно изучаем варианты транспортировки водорода на рынки через Южный газовый коридор или другие доступные трубопроводные системы. Мы планируем запустить водородные заправки на территории наших некоторых автозаправочных станций в Швейцарии в 2022 году”.

Он отметил, что SOCAR серьезно относится к усилиям по декарбонизации и, совместно с BP, прекратил сжигание газа на всех объектах, за исключением чрезвычайных ситуаций: “Для всех морских операций была введена политика нулевых выбросов”.

Однако, по его словам, хотя SOCAR помнит о необходимости перехода к "зеленой энергетике", предстоящий период будет, скорее, периодом "зеленой эволюции", а не революции, поскольку газ продолжит оставаться важным топливом: "В то время как многие политики США и Европы действуют так, как будто переход от ископаемого топлива к энергетике уже произошел, тенденции спроса и цены говорят о другом".

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Версия на английском языке SOCAR official says company introduced zero discharge policy on all offshore operations
Версия на азербайджанском языке SOCAR: “Bütün dəniz əməliyyatları üçün sıfır tullantı siyasəti tətbiq edilib”

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