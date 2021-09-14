SOCAR: Политика нулевых выбросов применяется для всех морских операций

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) смотрит в будущее и заинтересована в производстве водородного топлива.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) смотрит в будущее и заинтересована в производстве водородного топлива.

Как сообщает Report, об этом в интервью İCİS заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

Он отметил, что SOCAR придает большое значение производству водородного топлива и уже работает над разработкой соответствующей стратегии: “Мы создали подразделение, занимающееся производством и использованием водорода, и активно изучаем варианты транспортировки водорода на рынки через Южный газовый коридор или другие доступные трубопроводные системы. Мы планируем запустить водородные заправки на территории наших некоторых автозаправочных станций в Швейцарии в 2022 году”.

Он отметил, что SOCAR серьезно относится к усилиям по декарбонизации и, совместно с BP, прекратил сжигание газа на всех объектах, за исключением чрезвычайных ситуаций: “Для всех морских операций была введена политика нулевых выбросов”.

Однако, по его словам, хотя SOCAR помнит о необходимости перехода к "зеленой энергетике", предстоящий период будет, скорее, периодом "зеленой эволюции", а не революции, поскольку газ продолжит оставаться важным топливом: "В то время как многие политики США и Европы действуют так, как будто переход от ископаемого топлива к энергетике уже произошел, тенденции спроса и цены говорят о другом".