SOCAR подписал меморандум по проекту "Евразия"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Казахстане состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Казахстана и комитетом геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана с одной стороны, и группой заинтересованных компаний - потенциальных участников проекта "Евразия" с другой.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, меморандум подписала также Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Помимо этого, в группу заинтересованных компаний входят ТОО "КМГ-Евразия", Agip Caspian Sea B. V., ООО "РН-Эксплорейшн", СNPC International Ltd., NEOS Geosolutions.

На церемонии подписания принял участие премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

"Сегодня подписан исторический документ. Это начало большого проекта "Евразия", над которым последние 4-5 лет работал Казахстан. Речь идет о том, что мировые компании, такие, как Аgip, Роснефть, CNPC - самая крупная китайская нефтяная компания, SOCAR - известнейшая азербайджанская компания, которая более 100 лет занимается добычей, Казмунайгаз, NEOS Geosolutions, имеющая новейшие разработки по геофизическим исследованиям, объединяются в консорциум, который совместно с нашим Казмунайгазом будет заниматься изучением недр прикаспийской впадины. Ареал впадины располагается от Карачаганака, Тенгиза до Кызылоднисской области, частично она в Россию уходит. У нас соответствующие договоренности с государственными органами Российской Федерации есть - будем заниматься геологическим изучением. Там работа разделена на три этапа - первый этап - это интерпретация имеющихся данных современными методами, второй этап - это геофизические исследования. Если после геофизических исследований достаточно высокая вероятность будет, что есть углеводородное сырье, то третий этап - это бурение сверхглубокой скважины", - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По словам главы минэнерго, речь идет о сверхглубоких горизонтах ниже 12 км.

Отметим, что проект "Евразия" предполагает геологическое и геофизическое изучение Прикаспийской впадины. Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оцениваются до 60 млрд тонн нефти.