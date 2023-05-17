SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с японским банком

На ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕBRD) в Узбекистане был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Японским банком международного сотрудничества (JBIC) о содействии сотруднич

На ежегодном собрании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Японским банком международного сотрудничества (ЯБМС) о содействии сотрудничеству в области декарбонизации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Меморандум предусматривает поощрение сотрудничества между SOCAR и японскими компаниями с целью ускорения реализации проектов, способствующих сокращению выбросов углерода. В рамках партнерства компании будут обмениваться информацией о внедрении низкоуглеродных технологий, включая проекты CCS (улавливание и хранение углерода) и CCUS (улавливание, использование и хранение углерода).