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SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с японским банком

SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с японским банком На ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕBRD) в Узбекистане был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Японским банком международного сотрудничества (JBIC) о содействии сотруднич
Энергетика
17 мая 2023 г. 09:52
SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с японским банком

На ежегодном собрании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Японским банком международного сотрудничества (ЯБМС) о содействии сотрудничеству в области декарбонизации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Меморандум предусматривает поощрение сотрудничества между SOCAR и японскими компаниями с целью ускорения реализации проектов, способствующих сокращению выбросов углерода. В рамках партнерства компании будут обмениваться информацией о внедрении низкоуглеродных технологий, включая проекты CCS (улавливание и хранение углерода) и CCUS (улавливание, использование и хранение углерода).

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Japan Bank for International Cooperation ink Memorandum of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Yaponiya bankı ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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