SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области применения искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности.

Согласно информации, в рамках сотрудничества предусматривается приобретение решений искусственного интеллекта, разработанных SOCAR, обмен опытом и специалистами, цифровая трансформация SOCAR, цифровизация производственных процессов и повышение их эффективности, а также оказание консультационных услуг в области информационных технологий.

В рамках Меморандума стороны планируют разработку проектов на основе искусственного интеллекта, направленных на увеличение производства дизельного топлива путем оптимизации параметров смешивания, большой языковой модели (Large Language Model - LLM), поддерживающей работу операционных групп, а также решений Seismic AI (сейсмический искусственный интеллект) и ENOM, направленных на автоматизацию анализа геологических и энергетических данных. Кроме того, SOCAR окажет консультационную поддержку в проектах ODLAR и Daily Drilling, обеспечивающих создание единой архитектуры данных, объединяющей все бизнес-процессы компании, а также полную цифровизацию и визуализацию сейсмических и буровых данных.

Меморандум о взаимопонимании будет способствовать развитию применения технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности. Это сотрудничество будет способствовать не только применению инновационных подходов в энергетическом секторе, но и дальнейшему укреплению экономического сотрудничества и технологического партнерства между двумя странами.