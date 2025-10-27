Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИ

    Энергетика
    • 27 октября, 2025
    • 11:54
    SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИ

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области применения искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Согласно информации, в рамках сотрудничества предусматривается приобретение решений искусственного интеллекта, разработанных SOCAR, обмен опытом и специалистами, цифровая трансформация SOCAR, цифровизация производственных процессов и повышение их эффективности, а также оказание консультационных услуг в области информационных технологий.

    В рамках Меморандума стороны планируют разработку проектов на основе искусственного интеллекта, направленных на увеличение производства дизельного топлива путем оптимизации параметров смешивания, большой языковой модели (Large Language Model - LLM), поддерживающей работу операционных групп, а также решений Seismic AI (сейсмический искусственный интеллект) и ENOM, направленных на автоматизацию анализа геологических и энергетических данных. Кроме того, SOCAR окажет консультационную поддержку в проектах ODLAR и Daily Drilling, обеспечивающих создание единой архитектуры данных, объединяющей все бизнес-процессы компании, а также полную цифровизацию и визуализацию сейсмических и буровых данных.

    Меморандум о взаимопонимании будет способствовать развитию применения технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности. Это сотрудничество будет способствовать не только применению инновационных подходов в энергетическом секторе, но и дальнейшему укреплению экономического сотрудничества и технологического партнерства между двумя странами.

    SOCAR Узбекнефтегаз искусственный интеллект цифровая трансформация цифровизация производства
    Фото
    SOCAR "Uzbekneftegaz"la süni intellektin tətbiqi sahəsində Anlaşma Memorandumunu imzalayıb
    Фото
    SOCAR, Uzbekneftegaz sign MoU on AI use in oil and gas sector

    Последние новости

    12:28

    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    12:27

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    12:22

    Президент США прибыл в Японию

    Другие страны
    12:14

    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    12:09

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    12:02

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    11:59

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    Лента новостей