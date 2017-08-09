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    SOCAR подготовил план по сокращению сжигания попутного газа

    План охватывает 2017-2022 годы

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подготовила план по сокращению сжигания попутного газа на 2017-2022 годы в целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности в своих сферах деятельности. 

    Об этом сообщили Report в SOCAR.

    В сообщении говорится, что в 2014 году SOCAR присоединился к инициативе Всемирного банка "За полное прекращение укоренившейся практики сжигания попутного газа к 2030 году" и дважды был удостоен высшей награды. 

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