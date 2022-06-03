SOCAR: По TANAP транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского газа

До настоящего времени по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

До настоящего времени по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде во второй день конференции, проводимой в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, с момента начала транспортировки до 1 мая этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) прокачано 11,3 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Юсифзаде уточнил, что 9,7 млрд кубометров из этих объемов транспортированы в Италию, 1,3 млрд кубометров - в Грецию и 0,3 млрд кубометров - в Болгарию.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское "голубое топливо" через TANAP поставляется на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок.