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SOCAR: По TANAP транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского газа

SOCAR: По TANAP транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского газа До настоящего времени по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа.
Энергетика
3 июня 2022 г. 11:06
SOCAR: По TANAP транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского газа

До настоящего времени по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде во второй день конференции, проводимой в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, с момента начала транспортировки до 1 мая этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) прокачано 11,3 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Юсифзаде уточнил, что 9,7 млрд кубометров из этих объемов транспортированы в Италию, 1,3 млрд кубометров - в Грецию и 0,3 млрд кубометров - в Болгарию.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское "голубое топливо" через TANAP поставляется на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок.

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Версия на английском языке SOCAR: TANAP transported 16 bcm of Azerbaijani gas so far
Версия на азербайджанском языке SOCAR: "İndiyədək TANAP ilə 16 mlrd kubmetr Azərbaycan qazı nəql edilib"

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