SOCAR: По TANAP транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского газа

До настоящего времени по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа.
Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде во второй день конференции, проводимой в рамках Бакинской энергетической недели.
По его словам, с момента начала транспортировки до 1 мая этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) прокачано 11,3 млрд кубометров азербайджанского природного газа.
Юсифзаде уточнил, что 9,7 млрд кубометров из этих объемов транспортированы в Италию, 1,3 млрд кубометров - в Грецию и 0,3 млрд кубометров - в Болгарию.
Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.
В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское "голубое топливо" через TANAP поставляется на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок.