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SOCAR планирует реализовать новые инвестпроекты в нефтехимическом секторе Турции

SOCAR планирует реализовать новые инвестпроекты в нефтехимическом секторе Турции Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует реализовать новые инвестиционные проекты в нефтехимическом секторе Турции.
Энергетика
19 марта 2024 г. 11:54
SOCAR планирует реализовать новые инвестпроекты в нефтехимическом секторе Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует реализовать новые инвестиционные проекты в нефтехимическом секторе Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом сказал генеральный директор дочерней компании SOCAR в Турции – "SOCAR Türkiye" Эльчин Ибадов.

По его словам, нефтехимическая отрасль занимает важное место в энергетическом секторе Турции, и компания намерена разработать новые проекты в этой сфере.

Ибадов отметил, что SOCAR вместе со своими партнерами за 15 лет инвестировал в проекты в Турции в общей сложности 18,3 млрд долларов США. Компания SOCAR остается крупнейшим прямым иностранным инвестором в Турции, добавил он.

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Версия на английском языке SOCAR to implement new investment projects in Türkiye's petrochemical sector
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyənin neft-kimya sektorunda yeni investisiya layihələri həyata keçirəcək

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