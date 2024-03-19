SOCAR планирует реализовать новые инвестпроекты в нефтехимическом секторе Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует реализовать новые инвестиционные проекты в нефтехимическом секторе Турции.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует реализовать новые инвестиционные проекты в нефтехимическом секторе Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом сказал генеральный директор дочерней компании SOCAR в Турции – "SOCAR Türkiye" Эльчин Ибадов.

По его словам, нефтехимическая отрасль занимает важное место в энергетическом секторе Турции, и компания намерена разработать новые проекты в этой сфере.

Ибадов отметил, что SOCAR вместе со своими партнерами за 15 лет инвестировал в проекты в Турции в общей сложности 18,3 млрд долларов США. Компания SOCAR остается крупнейшим прямым иностранным инвестором в Турции, добавил он.