SOCAR планирует открыть до пяти АЗК в Украине в этом году

Украинская сеть SOCAR в 2019 году намерена открыть до пяти АЗК и установить газовые модули на всех действующих станциях, где возможна их эксплуатация.

Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Ukraine - "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана в Украине.

По информации, намеченные планы SOCAR Energy Ukraine cобирается реализовать при наличии благоприятной экономической и политической ситуации в стране. Традиционно приоритетными направлениями развития для SOCAR остаются расширение комплекса услуг на автозаправочных комплексах и увеличение доли продаж сопутствующих товаров. Также в планах компании активное развитие в сети современных заправок для электромобилей.

"Несмотря на то, что на территории Украины SOCAR имеет в 10 раз меньше АЗК, чем ведущие украинские автозаправочные сети, по данным исследования Nielsen Shopper Trends Petrol Stations, проведенного в Киеве в 2018 года, компания входит в ТОП-5 сетей рейтинга ИКМ (индекса капитала марки - показатель, которым Nielsen измеряет силу бренда)", - говорится в сообщении.