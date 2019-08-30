SOCAR планирует начать строительство установки первичной переработки нефти на НПЗ в 2020 году

К строительству новой установки ELOU-AVT (первичная переработка нефти) в рамках проекта модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) планируется приступить в начале 2020 года.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного на заводе пресс-тура сказал руководитель проекта Нихал Аллахвердиев.

По его словам, строительство установки предусматривается осуществить в течение 44 месяцев.

"В настоящее время проводится отбор между двумя подрядчиками (EPC – инжиниринг, проектирование и строительство) по новой установке, годовая производственная мощность которой составит 7,5 млн тонн. На основе базового проекта были сделаны предложения, которые будут рассмотрены при участии компании Wood, управляющей проектом.

До конца этого года завершится отбор подрядчика и в начале следующего года планируется начать работы EPC".

Отметим, что в соответствии с предыдущей стратегией, на НПЗ имени Гейдара Алиева планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти производительностью 6 млн тонн, демонтаж и перенос установки производственной мощностью 2 млн тонн с НПЗ "Азернефтйаг" на НПЗ имени Гейдара Алиева в целях доведения его мощностей до 7,5 млн тонн. По результатам исследований, строительство новой установки оказалось выгоднее работ по реконструкции и переносу. Годовая мощность новой установки составит 7,5 млн тонн.