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SOCAR планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов

SOCAR планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов за счет низкоуглеродного направления.
Энергетика
2 октября 2024 г. 11:18
SOCAR планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов

Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов за счет низкоуглеродного направления.

Как сообщает Report, об этом заместитель вице-президента SOCAR по энергетическому переходу, окружающей среде и декорбанизации Хикмет Абдуллаев сказал на панельной дискуссии в рамках третьего дня Бакинской климатической недели.

"У SOCAR есть четкое видение как наша компания превратится из нефтегазовой в национальную энергетическую компанию. Считаем, что к 2035 году у нас будет диверсифицированный портфель за счет низкоуглеродных проектов и активов по добыче углеводородов", - сказал он.

По словам Абдуллаева, компания также планирует снизить собственные показатели парниковых выбросов до уровня, сопоставимого с аналогами и международными стандартами.

"И мы верим, что к 2050 году мы полностью превратимся в национальную энергетическую компанию, занимающую прочные позиции на рынке, внесем свой вклад в обеспечение энергетической безопасности, а также приложим достаточно усилий для снижения воздействия нефтегазовой промышленности на климат", - подчеркнул он.

Он добавил, что SOCAR разработала дорожную карту для каждого из основных активов, чтобы "достичь чистого нуля к 2050 году".

"Мы также сформировали несколько партнерских отношений с международными организациями, чтобы направлять наши дальнейшие усилия по сокращению выбросов метана. Все это впишется в нашу платформу искусственного интеллекта метана, которую мы разрабатываем, и которая будет продемонстрирована на COP29", - сказал он.

Абдуллаев также сообщил, что SOCAR рассчитывает к маю следующего года представить свой отчет в рамках программы "Партнерство по нефтегазовому метану" (OGMP 2.0).

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Версия на азербайджанском языке SOCAR 2035-ci ilə qədər layihə portfelini şaxələndirməyi planlaşdırır
Версия на английском языке SOCAR plans to diversify its project portfolio by 2035

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