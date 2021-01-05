SOCAR Petroleum запустил в Гусаре новый модульный АЗС

На пункте модульного типа установлены 2 топливораспределительные колонки

На территории ЗАО "Шахдагский туристический центр" в Гусарском районе на 29-м километре дороги Гусар-Лаза сдана в эксплуатацию новая модульная автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – ЗАО SOCAR Petroleum.

Таким образом, количество АЗС работающих под брендом SOCAR, достигло 38.

АЗС расположен на высоте 1 600 метров над уровнем моря, на площади 1 500 м2. Он более удобен с точки зрения местоположения для водителей в Гусарском районе, а также для гостей, приезжающих в турцентр "Шахдаг". На пункте модульного типа установлены 2 топливораспределительные колонки. Здесь будет осуществляться продажа бензина марки "Аи-92" и дизтоплива.

SOCAR Petroleum владеет сетью по продаже автомобильного топлива и нефтепродуктов, состоящей из 38 заправочных станций и 11 нефтяных терминалов. SOCAR Petroleum, лидер по применению СПГ в качестве моторного топлива, имеет терминал по производству и продаже этого вида топлива. Приоритетными направлениями деятельности SOCAR Petroleum являются удовлетворение пожеланий и потребностей клиентов, при этом уделяя особое внимание безопасности и удобству обслуживания.