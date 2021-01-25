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SOCAR Petroleum: Потребители КПГ сэкономили 31 млн манатов

SOCAR Petroleum: Потребители КПГ сэкономили 31 млн манатов Уже более года SOCAR Petroleum и 189 TAXI продолжают совместный проект "Эко такси"
Энергетика
25 января 2021 г. 14:10
SOCAR Petroleum: Потребители КПГ сэкономили 31 млн манатов

В 2015-2020 годах в Азербайджане потреблено компримированного природного газа (КПГ) в объеме 86 млн кубометров.

Об этом Report сообщили в SOCAR Petroleum.

За этот период потребители КПГ сэкономили 31 млн манат. В то же время выбросы парниковых газов в атмосферу страны сократились на 44 тыс. тонн. Уже более года SOCAR Petroleum и 189 TAXI продолжают совместный проект "Эко такси".

В рамках сотрудничества на автомобили компании установлено оборудование, работающее на КПГ.

В рамках проекта такси за год преодолели в общей сложности 500 тыс. км, перевезено 17 тыс. клиентов. В отличие от традиционного топлива, расход топлива такси сократился в два с половиной раза. Так, такси, работающее на бензине, в месяц тратит на топливо 650 манатов, а на КПГ - 250 манатов. Таким образом, каждый месяц размер экономии составляет 400 манатов. Более того, за год количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу страны, сократилось на 11 тонн. На других видах топлива этот показатель в разы больше. В городском и в то же время общественном транспорте топливо с КПГ является одним из наиболее эффективных и экологически чистых видов топлива.

SOCAR Petroleum владеет сетью по продаже автомобильного топлива и нефтепродуктов, состоящей из 38 заправочных станций и 11 нефтяных терминалов. SOCAR Petroleum, лидер по применению КПГ в качестве моторного топлива, имеет терминал по производству и продаже этого вида топлива. Стоимость одного кубометра этого экологически чистого топлива составляет 45 гяпиков, и потребитель сэкономил 4,5 маната на каждые 100 километров.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Petroleum”: CNG yanacağının istehlakçıları 31 mln manat qənaət edib

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