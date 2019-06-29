SOCAR Petroleum и "Xaliq Faiqoğlu" подписали контракт о сотрудничестве

Между компанией "Xaliq Faiqoğlu" и ЗАО SOCAR Petroleum, являющимся единственным в Азербайджане сетевым поставщиком CNG топлива, подписан соответствующий контракт.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, в соответствии с контактом, заключенным с SOCAR Petroleum, CNG топливом снабжается транспортное средство, проходящее в настоящее время испытания.

В ближайшее время ЗАО планирует установить на принадлежащем компании автобусном парке автозаправочную станцию, отвечающую самым современным требованиям для обеспечения автотранспорта CNG и дизельным топливом. Так, согласно плану развития, планируется расширение территории автобусного парка компании и строительство автозаправочной станции, которая будет удовлетворять потребности 300 автобусов, работающих на дизельном и CNG топливе.