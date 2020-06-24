​SOCAR отправит очередную партию азербайджанской нефти в Беларусь

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует поставить в Беларусь новую партию азербайджанской нефти на этой неделе.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, 25-26 июня из грузинского порта Супса в Беларусь будет отправлена очередная партия нефти в объеме 85-90 тыс. тонн.

Ахмедов отметил, что нефть из порта Супса будет доставлена в Одесский порт и транспортирована по трубопроводу Одесса-Броды на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

SOCAR поставил в Беларусь в общей сложности 2,05 млн баррелей азербайджанской нефти и 0,78 млн баррелей нефти третьих сторон.

Отметим, что в 2020 году SOCAR планирует поставить концерну “Белнефтехим" до 1 млн тонн нефти.