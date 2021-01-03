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SOCAR открывает новую АЗС в Киеве

SOCAR открывает новую АЗС в Киеве В ближайшие дни в столице Украины Киеве откроется новая АЗС, принадлежащая Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. Уже проводятся завершающие работы
Энергетика
3 января 2021 г. 14:29
SOCAR открывает новую АЗС в Киеве

В ближайшие дни в столице Украины Киеве откроется новая АЗС, принадлежащая Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. Уже проводятся завершающие работы.

Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в SOCAR Energy Ukraine, являющейся дочерней компанией SOCAR в Украине.

Новая АЗС находится на проспекте Степана Бандеры, где наблюдается интенсивное движение транспорта. Таким образом, количество АЗС SOCAR Energy Ukraine в Киеве достигнет 13. Преимущество новых комплексов в том, что они построены в современном индустриальном стиле с особым дизайном. Здесь все состоит из бетонных, стеклянных и металлических конструкций в традициях SOCAR.

В этом году также будут открыты новые автозаправочные станции в Харькове и Днепре.

Напомним, SOCAR Energy Ukraine является дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании и действует с 2008 года. В настоящее время сеть АЗС премиум-класса включает 60 комплексов, 2 масляных бункера, которые действуют в 11 областях Украины.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Kiyevdə yeni yanacaqdoldurma məntəqəsi açır

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