SOCAR открывает новую АЗС в Киеве

В ближайшие дни в столице Украины Киеве откроется новая АЗС, принадлежащая Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. Уже проводятся завершающие работы

В ближайшие дни в столице Украины Киеве откроется новая АЗС, принадлежащая Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. Уже проводятся завершающие работы.

Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в SOCAR Energy Ukraine, являющейся дочерней компанией SOCAR в Украине.

Новая АЗС находится на проспекте Степана Бандеры, где наблюдается интенсивное движение транспорта. Таким образом, количество АЗС SOCAR Energy Ukraine в Киеве достигнет 13. Преимущество новых комплексов в том, что они построены в современном индустриальном стиле с особым дизайном. Здесь все состоит из бетонных, стеклянных и металлических конструкций в традициях SOCAR.

В этом году также будут открыты новые автозаправочные станции в Харькове и Днепре.

Напомним, SOCAR Energy Ukraine является дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании и действует с 2008 года. В настоящее время сеть АЗС премиум-класса включает 60 комплексов, 2 масляных бункера, которые действуют в 11 областях Украины.