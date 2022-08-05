SOCAR открыл 68-ю автозаправочную станцию в Румынии

В румынском городе Сибиу по адресу улица Джорджа Димы, 44 открылась новая автозаправочная станция (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
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Согласно информации, это пятая автозаправочная станция SOCAR в районе Сибиу. Современный дизайн интерьера с восточным стилем отражает уникальность бренда. На новой станции, оборудованной 2 насосами, реализуются 4 вида топлива марки Nano - Nano 95, Nano Diesel, Nano 98, Nano Super Diesel. SOCAR предлагает своим клиентам качественное топливо, соответствующее европейским стандартам. Функционирующее на территории АЗС Cafe Nar предлагает клиентам продукты питания, непродовольственные товары и автомобильные аксессуары.
В настоящее время в 26 регионах Румынии функционируют 68 АЗС SOCAR. В соответствии со стратегическим планом компании SOCAR продолжит расширение сети АЗС в Румынии в ближайшие годы.
Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Румынии через созданную в 2011 году компанию SOCAR Petroleum SA.