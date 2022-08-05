SOCAR открыл 68-ю автозаправочную станцию в Румынии

В румынском городе Сибиу по адресу улица Джорджа Димы, 44 открылась новая автозаправочная станция (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В румынском городе Сибиу по адресу улица Джорджа Димы, 44 открылась новая автозаправочная станция (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR Petroleum SA Romania, число АЗС SOCAR в Румынии достигло 68.

Согласно информации, это пятая автозаправочная станция SOCAR в районе Сибиу. Современный дизайн интерьера с восточным стилем отражает уникальность бренда. На новой станции, оборудованной 2 насосами, реализуются 4 вида топлива марки Nano - Nano 95, Nano Diesel, Nano 98, Nano Super Diesel. SOCAR предлагает своим клиентам качественное топливо, соответствующее европейским стандартам. Функционирующее на территории АЗС Cafe Nar предлагает клиентам продукты питания, непродовольственные товары и автомобильные аксессуары.

В настоящее время в 26 регионах Румынии функционируют 68 АЗС SOCAR. В соответствии со стратегическим планом компании SOCAR продолжит расширение сети АЗС в Румынии в ближайшие годы.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Румынии через созданную в 2011 году компанию SOCAR Petroleum SA.